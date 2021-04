Consiglio Abruzzo, seduta straordinaria martedì su Commissione d’inchiesta Bussi

L’Aquila. Il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri ha convocato la prossima seduta dell’Assemblea legislativa per martedì 4 maggio, alle 12, nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo.

All’ordine del giorno i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci recante: ‘Avvisi per i voucher sull’Alta Formazione’; interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari recante ‘Azienda Sanitaria Locale di Pescara – Esecuzione esami ematici di laboratorio solo previa prenotazione in presenza presso gli sportelli del Cup. Impossibile prenotazione on-line’; interpellanza a firma del consigliere Pietro Smargiassi recante ‘Situazione centro vaccinazioni Pala BCC di Vasto’; interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri recante ‘Ritardi nell’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico’; interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci recante ‘Ritardi sulla campagna di vaccinazione per gli ultraottantenni e adozione di un piano per disciplinare le liste di riserva’; interpellanza a firma del consigliere Marianna Scoccia recante ‘Caos e ritardi nella campagna vaccinale per le persone fragili e con disabilità nella provincia dell’Aquila’. Saranno poi esaminati i seguenti provvedimenti: “Misure a favore delle imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo”; “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per le prestazioni professionali svolte nell’ambito dei “Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (Teramo)”; “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative al progetto Efasam”; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in relazione a una sentenza della Corte di appello dell’Aquila – Sez. Lavoro e previdenza”.

Infine, si procederà alla nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo. Sempre martedì 4 maggio, alle ore 15 e, comunque, a seguire la seduta ordinaria, il Consiglio si riunirà in seduta straordinaria per la relazione finale di attività della Commissione d’inchiesta “Sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino – Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione”.