Consegnati al Comune di Pescara i riconoscimenti agli atleti distinti agli EuroTriGames

Pescara. Martedì 30 novembre 2021 nella sala Giunta del Comune di Pescara si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli atleti che hanno partecipato con successo agli Open Euro TriGames 2021 che si sono tenuti recentemente a Ferrara

Come si ricorderà gli EuroTriGames rappresentano la versione continentale dei Trisome Games e le gare di Ferrara hanno rappresentato la competizione mondiale a cui hanno partecipato centinaia di atleti provenienti da 17 Nazioni.

Di recente, sempre in Comune, si erano consegnati riconoscimenti ai vincitori di medaglie nelle varie discipline ma non vi erano gli Atleti oggi convocati e premiati.Erano saranno presenti Francesco Leocata e Simone Di Giovanni della ASD Accademia Biancazzurra, fondata nel 2014 da Milena Pesolillo e Simone Vitale accompagnati da Maurizio Di Giandomenico, responsabile Tecnico e da Simone Vitale anche nella veste di preparatore atletico.

L’Amministrazione era rappresentata dall’assessore allo Sport Patrizia Martelli, dall’assessore Nicoletta di Nisio, Politiche per la disabilità – Ascolto del disagio sociale – Associazionismo sociale e da Salvatore Di Pino della commissione politiche sociali del comune di Pescara.

“Bravi, bravissimi questi Atleti – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Di Nisio – che hanno ottenuto altissimi risultati in una competizione che vedeva la partecipazione di 17 nazioni.

Ragazzi “speciali” che hanno portato il nome di Pescara a livelli alti e che hanno, con la loro partecipazione e le loro affermazioni sportive, dimostrato che la cosiddetta “diversità” non esiste e che hanno domostrato in prima persona che con la volontà e l’impegno si può abbattere qualsiasi ostacolo. Un grazie che voglio condividere con le loro famiglie e soprattutto con chi ha creduto in loro allenandoli e coinvolgendoli”.

Gli Atleti Leocata e Di Giovanni per la medaglia di Bronzo al campionato Europeo a Ferrara 2021.

Francesco Leocata ha vinto con la Nazionale i Mondiali di calcio A5 in Portogallo nel 2017 risultando il miglior portiere della competizione,

vinto con la Nazionale i mondiali nel 2018, nel 2019 è arrivato terzo con la Nazionale di calcio A5 ai Mondiali in Brasile. Simone Di Giovanni ha vinto con la Nazionale i Mondiali di calcio A5 in Portogallo nel 2017, nel 2019 è arrivato terzo con la Nazionale di calcio A5 ai Mondiali in Brasile.

La ASD ACCADEMIA BIANCAZZURRA fondata nel 2014 da Simone Vitale e Milena Pesolillo oltre le attività di scuola calcio, ginnastica artistica e cheerleading per i propri tesserati, svolge attività di Calcio A5, Basket e Atletica per gli atleti diversamente abili. In questi 7 anni la società si è distinta in varie manifestazioni ed eventi sportivi con l’ultimo Torneo delle Regioni calcio A5 c21 2019 con ben 7 atleti della dell’accademia a rappresentare l’ Abruzzo. inoltre al campionato di atletica nazionale Pescara nel 2020 i suoi atleti hanno ottenuto ottimi risultati: Primi nella staffetta 4×100 c21, Primo nel salto in lungo open e altri piazzamenti sul podio.

Un ringraziamento va a Simone Vitale e tutto lo staff dell’accademia biancazzurra per la competenza, passione e professionalità.