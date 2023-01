Pescara. Il 19 gennaio si è svolto a Pescara, nei locali dell’ex Aurum, il primo congresso regionale della Fisac/Cgil Abruzzo Molise, categoria che rappresenta i lavoratori del credito, delle assicurazioni e della riscossione che operano nelle due regioni. S

i è trattato dell’atto conclusivo di un percorso avviato nel mese di ottobre 2022 con le assemblee di base volte a favorire il massimo coinvolgimento degli iscritti.

No Content Available

Ai lavori sono intervenuti Carmine Ranieri, Segretario Generale Cgil Abruzzo Molise e Luca Esposito in rappresentanza della Fisac Nazionale.

Numerosi i temi trattati nella relazione del Segretario uscente, Francesco Trivelli, e negli interventi dei delegati presenti. Tra questi la preoccupazione per l’abbandono del territorio delle due regioni da parte degli istituti bancari, che fà sì che in Abruzzo circa 6 comuni su 10 siano privi di sportelli bancari, dato ancor più drammatico in Molise dove ormai oltre 8 comuni su 10 non offrono più alcun tipo di servizio bancario. Numeri che incidono in modo determinante sullo spopolamento dei territori e sul conseguente declino economico degli stessi.

Al termine della giornata è risultato eletto all’unanimità come nuovo segretario Regionale Luca Copersini, già segretario Fisac/Cgil per la provincia dell’Aquila.