Celano. C’è anche Ermanno Natalini, segretario di circolo del Pd di Celano, tra gli eletti all’assemblea nazionale del Partito Democratico e rappresenterà l’Abruzzo al Nazzareno dove lunedì scorso si è insediata la neo segreteria Elly Schlein.

“La mozione Bonaccini che rappresento, in controtendenza con il resto dell’Italia, è stata la più votata e ha avuto un risultato soddisfacente in tutto Abruzzo con 10.319 voti alle primarie e 2.046 preferenze ai congressi dei circoli”, ha precisato Natalini, “nella provincia dell’Aquila il dato ottenuto nei congressi è stato in linea con quello dei gazebo e nello specifico nella Marsica è risultata la più votata ottenendo 949 preferenze contro gli 812 della mozione della neo segretaria.

La grande partecipazione ai congressi prima e alle primarie aperte poi ci ha permesso di dare un nuovo impulso a tutto il partito che sicuramente si prepara a vivere una nuova stagione”. Tante sono le sfide che attendono i democratici nei prossimi mesi a partire dall’agenda di Governo fino alle elezioni regionali del 2024.

“Rappresentare l’Abruzzo all’assemblea nazionale del Pd è un grande onore che sono pronto a ottemperare insieme agli altri delegati”, ha continuato Natalini, “sono certo che questa nuova fase che andremo ad affrontare ci permetterà prima di tutto di lavorare per avere un partito sempre più unito, forte e pronto a contrapporsi alle destre, e poi di prepararci al meglio alle nuove sfide elettorali che ci aspettano”. Il segretario del circolo del Partito democratico di Celano e neo delegato all’assemblea nazionale ha voluto ringraziare “tutti quelli che con generosità hanno dato il loro contributo alle primarie, i volontari e i tanti che si sono recati alle urne. Il mio impegno sarà quello di lavorare per avere un partito sempre più radicato, forte e unito nel territorio”.