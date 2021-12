Congresso Fim Cisl provincia dell’Aquila: le tute blu ricordano Iolanda Teodori morta alla Saes

L’Aquila. Si è tenuto in provincia dell’Aquila in presenza e in call tra Capistrello (Ristorante ”La VILLETTA”), L’Aquila e Sulmona il 3° Congresso Provinciale delle tute blu della CISL, in vista del Congresso Interregionale Abruzzo e Molise (19.01.2022) e Nazionale della FIM che si terrà a Torino il prossimo mese di aprile con lo slogan: “Oggi Partecipiamo per più lavoro giusto”.

Le tute blu hanno aperto il loro Congresso ricordando Iolanda Teodori, iscritta e delegata FIM presso la SAES di Avezzano, prematuramente scomparsa, la scorsa settimana.