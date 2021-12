Confindustria Abruzzo contro abolizione patent box: “Innovazione e ricerca vanno supportate”

L’Aquila. “La decisione del Governo di abolire il patent box ci trova in profondo disaccordo. Tale strumento ha funzionato, poiché ha prodotto e sta producendo investimenti in ricerca di grande valore”.

Questa la dichiarazione del Presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi, a seguito della scelta del Governo al riguardo.

“Eliminare tale opportunità per le imprese – ha proseguito Fracassi, concordando con quanto affermato dal Vice Presidente di Confindustria per la ricerca, Francesco De Santis – è un profondo errore strategico compiuto in un periodo storico eccezionale, in cui il Governo deve invece premiare gli sforzi in atto volti ad aumentare la competitività delle imprese attraverso lo sviluppo della proprietà intellettuale.

Non si comprende davvero come possa essere eliminato un fattore di crescita che stava funzionando bene anche per le piccole e medie imprese, come i numeri hanno ampiamente dimostrato.

Per di più, il nostro Paese deve rincorrere i grandi partner europei proprio sui campi dell’innovazione e della ricerca, per raggiungere un livello di competitività che auspichiamo ormai da decenni e, grazie alla grande opportunità del Pnrr, che supporta le grandi trasformazioni necessarie al sistema economico nazionale, è possibile fare ulteriore leva su strumenti come questi per rafforzare anche i processi di digitalizzazione.

I Provvedimenti del Governo devono tendere ad incentivare e premiare il tessuto imprenditoriale e non a ridurre la sua competitività con decisioni come queste sul patent box”.