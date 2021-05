Confesercenti Immagine & Benessere, oggi on line si rinnova il direttivo regionale

Avezzano. Oggi pomeriggio, Lunedì 3 maggio, dalle ore 14.30, sulla piattaforma on line “Google Meet”, si ritroveranno gli operatori abruzzesi del settore Acconciatura ed Estetica, per discutere delle problematiche della categoria, dai divieti di esercitare la propria attività in zona rossa ai ristori inadeguati e, confrontarsi sulle prospettive di un comparto che, oltre ad essere vittima del coronavirus, è alle prese con una crescente concorrenza sleale dovuta ad un aumento consistente degli abusivi. Interverranno ai lavori dell’Assemblea il Presidente ed il Direttore di Confesercenti Abruzzo, Daniele Erasmi e Lido Legnini, nonché i vertici nazionali di Confesercenti Immagine & Benessere.

Al termine della discussione si procederà all’elezione del Direttivo Regionale di Confesercenti Immagine & Benessere Abruzzo. Obiettivo primario di tutti gli operatori, provenienti dalle quattro Province, è la coesione tra tutte quelle che sono le figure che vanno a toccare il mondo dell’Acconciatura, dell’Estetica e del Benessere in Abruzzo, insieme si avrà più forza per uscire da questo periodo difficile, per tutelare al meglio la categoria e per lavorare al rilancio di un settore importante per la nostra economia regionale.