Confermate le date del DiVinoExpò 2022, il primo salone del Vino e del territorio abruzzese

Il patrocinato della Camera di Commercio di Chieti e Pescara ha recentemente annunciato che maggio 2022 sarà il mese in cui potrà finalmente aver luogo il DiVinoExpò, l’evento che, nella sua prima edizione, sarà interamente dedicato al territorio abruzzese. Scopo dell’esposizione è quello di valorizzare il settore vitivinicolo, creando un momento di incontro con produttori, associazioni, commercianti ed utilizzatori finali, con l’obiettivo di potenziare il valore turistico e territoriale abruzzese.

Non è un caso che la scelta del territorio per ospitare un evento di tale portata sia ricaduta proprio su questa regione. Ed infatti, stando ad una ricerca condotta dall’Istat in relazione alla produzione di vino del nostro Paese, l’Abruzzo è la prima regione del Sud Italia e quinta a livello nazionale per la produzione di vino, con i suoi 3,1 milioni di ettolitri nel 2020.

Il progetto fu presentato per la prima volta nel settembre del 2020, durante una conferenza stampa che aveva coinvolto i volti più noti della regione Abruzzo tra cui Lido Legnini, Vice Presidente della Camera di Commercio di Chieti e Pescara e Mauro Febbo, Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Attività Culturali e Spettacolo della Regione Abbruzzo. Portavoce dell’imprenditoria femminile nel settore vinicolo, che ha registrato una considerevole crescita negli ultimi anni, è stata invece Jenny Viant Gomez, delegata regionale dell’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino”.

La società di consulenza per la comunicazione Starklin S.r.l., ideatrice del Progetto DiVinoExpò, era stata invece rappresentata dai suoi due amministratori Gianluca Tiberio e Tommaso Di Mascio. “Le aziende vinicole afferenti alla nostra regione, nonostante abbiano raggiunto un elevato livello tecnologico sulla produzione, all’altezza dei migliori vini in Italia e nel mondo, non hanno ancora affinato i giusti strumenti per una crescita parallela, in ambito manageriale e di marketing, come è stato evidenziato anche da una ricerca del Wine management Lab della Bocconi. Questo ci ha spinti a creare una vetrina di prodotti abruzzesi che faccia viaggiare insieme vino, marketing e territori. non mancheranno, infine, degustazioni tematiche, presentazione di nuove etichette da parte delle aziende partecipanti e intrattenimenti musicali”, hanno spiegato gli amministratori di Starklin, durante la prima presentazione dell’evento.

La kermesse si terrà presso il centro fieristico della Camera di Commercio di Chieti Scalo e sarà composta di diversi stand, distribuiti su tre padiglioni. Grazie alla considerevole estensione della location (12.000 mq), i visitatori avranno la possibilità di partecipare all’evento in piena sicurezza e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale.

Le sezioni espositive saranno suddivise in tre aree tematiche: un settore dedicato al salone dei vini abruzzesi, uno all’enoturismo ed uno a formazione, tavole rotonde e cultura regionale. Si tratta di un format completamente unico per eventi di questo genere. Ed infatti, i momenti di scambio tra business e gli approfondimenti relativi al marketing, permetteranno agli espositori di confrontarsi su diversi topic relativi alle loro attività. Conferenze, convegni ed esposizioni dedicate ad arte e musica locali daranno invece la possibilità agli avventori di andare alla scoperta della cultura enofila – e non solo – della regione Abruzzo. Gli oltre 50 stand espositivi, gestiti da operatori dei settori riguardanti l’ambito vitivinicolo, enologico e turistico nella regione Abruzzo, garantiranno un’ampia varietà di offerta, a copertura dell’intero territorio della regione.

Un’occasione unica per gli amanti del vino e della cultura locale

Uno dei principali obiettivi dell’evento è quello di creare un nuovo polo nel Centro e Sud Italia che promuova la cultura enofila locale e le attività turistiche ad essa connesse. Un evento che ha decisamente ragion d’esistere in Italia terzo paese al mondo per il consumo di vino, nel 2020. Il DiVinoExpò sarà l’occasione ideale, per gli amanti del vino, che vorrebbero andare alla scoperta di nuovi sapori e portarli nelle loro case, grazie alle promozioni messe a disposizioni da diverse catene e disponibili sul volantino MD anteprima, contenente una ricca offerta di prodotti, inclusi vini di diversa provenienza geografica.

Per espositori interessati a partecipare all’evento e promuovere i loro prodotti, è ancora possibile registrarsi e richiedere l’allestimento di uno stand aziendale, alternativamente nel padiglione dei vini o in quello dedicato al turismo.