Conferita la cittadinanza onoraria al Generale Fischione: cerimonia intima ed emozionante

Tornimparte. Lo scorso 7 giugno il Comune di Tornimparte ha conferito la cittadinanza onoraria al Generale di Corpo d’Armata Adolfo Fischione in una cerimonia intima ed emozionante che ha fatto riabbracciare il suo paese di origine al comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri.

Alla presenza del Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco, del Questore dell’Aquila Enrico De Simone, del Generale di Brigata Paolo Aceto comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, del Colonnello Nicola Mirante comandante dei Carabinieri della provincia dell’Aquila, del Colonnello Carlo Fischione comandante dei carabinieri per l’Aeronautica Militare, del Capitano Michele Massaro comandante della compagna dell’Aquila e delle autorità civili del Comune di Tornimparte il Sindaco Giammario Fiori ha consegnato il riconoscimento, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 25 maggio, ritenendolo parte integrante della Comunità Tornimpartese e ringraziandolo per l’attività svolta al servizio dei cittadini, delle Istituzioni Democratiche e della legalità, volendo rappresentare quindi un sincero attestato di stima e di profonda gratitudine per il lavoro svolto, per il costante impegno profuso, per la disponibilità, l’abnegazione, lo zelo, lo scrupolo e la professionalità messa a totale disponibilità della collettività, per l’alto senso del dovere e responsabilità e il grande attaccamento nei confronti dell’Arma, meriti per il quale si è contraddistinto nel corso dei suoi 46 anni di servizio