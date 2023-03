Pescara. La Confcommercio, per il tramite della società Cat Ascom Servizi, organizza corsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell’abilitazione all’attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71, C. 6, lett. A) del D. Lgs. n. 59/2010 (le lezioni si svolgeranno nelle aule della Confcommercio di Pescara, in Via Aldo Moro 1/3).

Dalla prossima settimana, mercoledì 29 marzo 2023, partirà un nuovo corso per intraprendere un’attività di vendita nel settore alimentare o un’attività di bar, ristorazione, pub e somministrazione di alimenti e bevande.

Poiché sono disponibili ancora alcuni posti si invita chi fosse interessato a contattare la Confcommercio di Pescara, Via Aldo Moro, 1/3. Tel 085/4313620.

Gli argomenti trattati sono i seguenti: Merceologia alimentare, Elementi di scienza della nutrizione, Aspetti igienico – sanitari connessi alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, normativa di settore, diritto commerciale, legislazione tributaria, gestione operativa dell’attività, marketing e tutela del consumatore, normativa del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro.