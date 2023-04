L’Aquila. Polemiche per la vignetta pubblicata sul Fatto Quotidiano, realizzata dal fumettista satirico Natangelo, che ritrae Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio, in un letto insieme a un immigrarto nero.

Il tema è quello della polemica sulla sostituzione etnica chiamata in causa dal ministro Lollobrigida, marito di Arianna Meloni e cognato della leader di Fdi.

La vignetta è intitolata “Obiettivo incentivare la natalità” ed è stata criticata da tutte le parti politiche.

“Una cosa sono le critiche contro i programmi politici, un’altra gli attacchi gratuiti e indegni che, in questo caso, oltre a un ministro della Repubblica Italiana, prendono di mira anche una donna. Sorprende che gli ambienti di sinistra, sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne e le loro libertà, permettano al ‘Fatto’ di attaccare con questa inaudita violenza Arianna Meloni”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.