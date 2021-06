Concorso alla Asl di Pescara, per il M5S “la farsa ai danni degli Oss dell’ospedale Covid”

“Questi lavoratori”, continua, “hanno svolto servizio nei primi mesi della pandemia: quando il vaccino era una speranza e della malattia si conoscevano pochi aspetti. Sono andati a lavorare in una condizione di estrema precarietà, tramite convocazione di agenzia interinale a volte mese per mese, ma non si sono mai tirati indietro. Di tutta risposta, però, sono stati licenziati, buttati via. Qualcuno li ha definiti ‘eroi a tempo’, ed è così. Io stesso, a seguito delle proteste, che ho sostenuto e condiviso, ho ascoltato con le mie orecchie le promesse di rendere giustizia a chi ha curato le nostre famiglie. Abbiamo chiesto di inserire nel bando di concorso una riserva per chi avesse svolto servizio nella Asl proponente. Una misura regolare, anzi la definirei una misura di giustizia, applicata già in altre regioni. Invece oggi che leggiamo il bando ci rendiamo conto che nulla di quanto promesso è stato attuato. La Regione poteva fare e non ha fatto, una scelta, che seppur legittima, non possiamo condividere perché è umanamente ingiusta”.

“Ancora una volta il centrodestra in Abruzzo parla in un modo e agisce in un altro. Noi non molleremo di un millimetro”, conclude Pettinari, “continueremo a batterci per il riconoscimento dei meriti e del lavoro svolto sul campo da questi ragazzi che quando tutto sembrava buio con la loro forza di volontà e professionalità hanno portato un po’ di luce”.