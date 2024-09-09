Stai cercando un’opportunità di carriera nel settore pubblico in Abruzzo? Settembre e ottobre 2024 si presentano ricchi di nuove possibilità!

Diverse amministrazioni pubbliche abruzzesi hanno indetto concorsi per profili professionali diversificati, per profili a tempo determinato e indeterminato.

I bandi dei seguenti concorsi pubblici sono pubblicati, come la normativa richiede, sul sito ufficiale InPa, ma puoi anche restare informato e aggiornato consultando regolarmente il sito specializzato in concorsi pubblici: Concorsipubblici.com. Consulta subito i bandi, scegli il concorso che fa per te e invia la tua candidatura.

Comune di Notaresco

Il Comune di Notaresco cerca un operaio specializzato versatile che possa svolgere diverse mansioni all’interno dell’ente.

Il candidato ideale, oltre a essere in possesso delle patenti C e CQC e di un attestato per la conduzione di macchine movimento terra, dovrà dimostrare di essere affidabile, disponibile e pronto a collaborare con i colleghi.

Le attività principali riguarderanno la manutenzione del patrimonio comunale, il trasporto di materiali e attrezzature, e la conduzione di mezzi pesanti. Il vincitore sarà assunto con un contratto a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali).

Il titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore. La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente online, per mezzo del portale InPa e il bando puoi trovarlo sul sito del Comune di Notaresco.

Il concorso scade il 18 settembre 2024.

Comune di Morro D’Oro

Il Comune di Morro D’Oro ha indetto un concorso pubblico per assumere un istruttore amministrativo contabile che sia in grado di gestire autonomamente pratiche amministrative e contabili.

Il candidato selezionato si occuperà principalmente di contabilità e sarà assunto a tempo indeterminato e part-time.

Per partecipare è richiesto il diploma di maturità, ottenuto presso una scuola superiore statale, paritaria o legalmente riconosciuta. Inoltre è obbligatorio essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore.

La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente online entro il 18 settembre 2024, per mezzo del portale InPa e il bando puoi trovarlo sul sito del Comune di Morro D’Oro

Università de L’Aquila

L’università de l’Aquila ha indetto un concorso per assumere 6 ricercatori a tempo determinato per un periodo di 6 anni.

I posti sono disponibili in vari settori disciplinari e dipartimenti dell’ateneo. Per partecipare è necessario presentare domanda entro il 19 settembre 2024.

Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza: essere cittadino italiano o di un paese dell’Unione Europea, oppure avere un permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o lo status di rifugiato.

Titolo di studio: avere conseguito un dottorato di ricerca (o titolo equivalente) oppure, per le aree mediche, un diploma di specializzazione.

Esperienza di ricerca: aver lavorato come ricercatore a tempo determinato per almeno un anno (tipologia A) oppure aver beneficiato di assegni di ricerca per almeno tre anni.

Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila. La domanda va spedita esclusivamente in modo telematico tramite l’applicazione che trovi sul sito ufficiale dell’Università de L’Aquila.

Accademia di Belle Arti a L’Aquila

È indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un operatore tecnico-amministrativo da inserire nel personale a tempo determinato dell’Accademia di Belle Arti a L’Aquila.

Il profilo professionale richiesto è quello di Operatore (ex area I^), come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore AFAM. Il candidato selezionato svolgerà le mansioni tipiche della categoria.

Il concorso scade il 2 Ottobre 2024.

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di:

Diploma di qualifica professionale: rilasciato da un istituto professionale o da un ente certificatore, che attesti il completamento con successo dei primi tre anni di un percorso di studi tecnico-professionale.

In alternativa: diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità).

La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente online tramite il porta InPa. Il bando puoi trovarlo sul sito ufficiale dell’Accademia di Belle Arti.