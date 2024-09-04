Pescara. Sarà il Conservatorio Musicale di Pescara “Luisa D’Annunzio”, con un programma ispirato alle colonne sonore più belle della storia del cinema, il grande protagonista domani, giovedì 5 settembre, della sesta giornata della sesta edizione del Festival Dannunziano – Pescara è uno Spettacolo.

“Ogni giorno si susseguono sul palco artisti, giornalisti, musicisti e attori di rilevanza internazionale, con un riscontro di pubblico straordinario – ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri – a conferma della qualità delle scelte artistiche. Nicola Porro, Gigi Marzullo, e Giancarlo Giannini hanno incantato il pubblico parlando di d’Annunzio e declamando il Vate, ormai riconosciuto come il personaggio pop per eccellenza”.

La sesta giornata del festival, domani giovedì 5 settembre, si aprirà alle ore 17:00 all’Aurum, Sala D’Annunzio, con la presentazione del libro Il Fuoco, introdotta da Maria Pia Pagani, e del libro Primadonna. Novelle per Eleonora Dusedella stessa Pagani.

Alle ore 17:30, in piazza Garibaldi, si svolgerà il tradizionale Trofeo Dannunziano di boxe, un altro momento di sport all’interno del festival.

Alle ore 18:00, nella Sala Tosti dell’Aurum, si terrà un incontro su ‘d’Annunzio e i Balcani’, organizzato dall’Università ‘d’Annunzio’ e presentato dalla docente Persida Lazarevic.

Alle ore 19:00, sempre nella Sala Tosti, avrà luogo la presentazione del libro D’Annunzio tra decadentismo e modernità, con i docenti dell’Università “D’Annunzio” Valentina Sturli e Mario Cimini. Il volume raccoglie saggi che esplorano le progressive convergenze tra decadentismo e modernità nell’opera di Gabriele d’Annunzio, una delle figure chiave della stagione culturale a cavallo tra Ottocento e Novecento. Ne emerge l’immagine di uno scrittore capace di elaborare in modo originale le tendenze letterarie della sua epoca e, grazie al suo continuo sperimentalismo, di diventare un ‘profeta del moderno’.

Alle ore 21:00, nel piazzale Michelucci dell’Aurum, si terrà il concerto del Conservatorio “D’Annunzio”, Visioni Sonore, con 70 elementi sul palco. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà al Teatro Flaiano, sul lungomare Cristoforo Colombo.

Intanto, è ormai ufficiale che lo spettacolo di chiusura del Festival, domenica 8 settembre, ovvero lo spettacolo di Stefano De Martino Meglio Stasera con la Disperata Erotica Band, si svolgerà in piazza Salotto e non più all’Aurum, per garantire una maggiore partecipazione del pubblico.

Il programma degli eventi è disponibile sul sito https://www.fondazionecrea.it/festival-dannunziano/, dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per gli spettacoli, che sono tutti a ingresso gratuito.

Per le richieste di accredito agli spettacoli, i colleghi della stampa sono invitati a collegarsi al sito https://pomilio.blumm.it/event/ar/361/accrediti-stampa-festival-dannunziano-2024.