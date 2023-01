Arriva il freddo, arriva il Natale, l’anno nuovo, con gennaio arriva la festa di Sant’Antonio. E nelle montagne d’Abruzzo arriva il momento di “fare il maiale”. Uccidere il maiale e la maialatura, intesa come la preparazione delle carni e la creazione di insaccati e prosciutti, è una di quelle tradizioni più antiche della regione.

Una di quelle che raccontano la storia delle famiglie che aspettavano l’inverno per “ammazzare il maiale”, per lavorare la sua carne e per fare, tra le tante altre lavorazioni, le salsicce.

Chissà in quanti ricorderanno quelle fredde mattine d’inverno in cui ci si ritrovava nelle case, che poi per tutto il giorno rimanevano con la porta aperta, perché entravano i vicini, oltre a tutti i parenti più stretti chiaramente. Ognuno in casa aveva il suo compito, gli uomini, le donne.

Erano i tempi in cui quella dell’uccisione dei maiali era l’occasione per stare insieme, per mangiare tutti insieme. Sono pagine di storia da cui ancora oggi si fa fatica a staccarsi, nonostante ci siano le nuove generazioni che quelle usanze non le hanno più potute portare avanti.

In questi giorni, allora, sono tanti i marsicani che chiedono a Euro Cash ad Avezzano, la grazie azienda della famiglia Di Cintio, la carne di maiale, per lavorarla in casa. E portare comunque avanti la tradizione, escludendo l’uccisione degli animali in casa. Euro Cash è garanzia di sicurezza e con l’acquisto sia della carne da lavorare, sia del prodotto finito, si ha la certezza della tracciabilità della materia prima.

Fare le salsicce in casa è da abruzzesi e gennaio, sulle tavole delle famiglie d’Abruzzo, è il mese delle salsicce!

