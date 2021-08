Con Elite yogurt, sorbetti e creme caffè per sconfiggere con gusto il caldo estivo

Consigliato per via dei suoi valori nutrizionali ma anche perché aiuta a combattere il caldo nella stagione estiva, lo yogurt è un alimento perfetto per grandi e piccini ed è da sempre presente nella dieta mediterranea. Può essere consumato sia come spuntino che in sostituzione a un pasto.

Proprio per gli innumerevoli benefici che apporta nonché la per la piacevole freschezza e leggerezza che regala nei periodi più caldi, Elite Surgelati ha deciso da alcuni mesi di inserirlo all’interno della sua proposta che abbraccia tanto alimenti surgelati quanto, come in questo caso, freschi.

Pistacchio, fragola e limone. Ma anche arancia e zenzero e frutti di bosco. Diverse alternative che garantiscomo prodotti gustosi, genuini e che si adattano al meglio alle esigenze alimentari che un periodo come quello estivo richiede.

Elite si è affidata a un’azienda italiana che realizza prodotti utilizzando ingredienti 100% made in Italy e lavora con metodi artigianali e tradizionali, proprio come si faceva una volta.

Inoltre, per sconfiggere il caldo e rigenerare il corpo, Elite ha pensato a un’altra soluzione come il sorbetto al limone di Sicilia e la crema di caffè. Toccasana freschi e golosi

da tenere sempre a disposizione per chiudere in bellezza le classiche cene estive o da gustare in qualsiasi momento della giornata.

E’ possibile ricevere il tutto comodamente a casa. Come fare? Consulta il catalogo online (clicca qui) e ordina al numero: 0863 497011