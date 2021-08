“Comunicare la scienza, comunicare l’ambiente tra etica e fake-news”, corso di formazione per giornalisti

Chieti. Una preziosa occasione per confrontarsi con la comunicazione della scienza e della natura: è questo lo spirito del corso di formazione “COMUNICARE LA SCIENZA, COMUNICARE L’AMBIENTE tra etica e fake-news” in programma mercoledì 8 settembre prossimo dalle 15 alle 19 a Chieti, presso l’Auditorium del Museo Universitario dell’ateneo “G. d’Annunzio”, in piazza Trento e Trieste 1 (ingresso da viale IV Novembre).

Un corso che vale 4 crediti formativi e che fornirà elementi, più che mai preziosi in un’epoca segnata dalla pandemia, per un corretto approccio verso settori nei confronti dei quali l’interesse dell’opinione pubblica sta crescendo in maniera esponenziale.

L’appuntamento è principalmente rivolto ai giornalisti abruzzesi, con obbligo di prenotazione presso la piattaforma SIGeF e nel rispetto della normativa anti-Covid. Dati i limiti di capienza imposti dalla necessità di mantenere un opportuno distanziamento, in caso di sovrannumero si terrà conto dell’ordine di prenotazione. Se dovessero invece avanzare dei posti saranno messi a disposizione dei cittadini, con modalità che saranno successivamente comunicate.

Organizzano, accanto all’Ordine regionale dei Giornalisti, il WWF Chieti-Pescara e il Museo Universitario in collaborazione con WWF Abruzzo, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP) Abruzzo e Molise, Societas Herpetologica Italica (SHI) Abruzzo e Molise.

Qualificatissimo il gruppo dei relatori: Aristide Saggino, psicologo, professore ordinario dell’Università di Chieti-Pescara e presidente del CICAP Abruzzo Molise; Luigi Capasso, antropologo, professore ordinario della “d’Annunzio” nonché direttore del Museo universitario; Marco Carafa, biologo del Parco Nazionale della Majella oltre che coordinatore della SHI Abruzzo e Molise; Luciano Di Tizio, erpetologo e ittiologo, componente del direttivo SHI Italia e coordinatore Commissione nazionale Testuggini e Tartarughe oltre che componente del Gruppo di Lavoro Tassonomia AIIAD (Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci); Lorenzo Montali, psicologo, professore associato dell’Università Milano Bicocca e direttore di QUERY, rivista ufficiale del CICAP. È previsto inoltre un intervento del prof. Piero Di Carlo, climatologo e fisico dell’atmosfera dell’Università di Chieti-Pescara.