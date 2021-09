Comunali Roseto, cinque candidati sindaco in corsa

Roseto degli Abruzzi. Sfida a cinque a Roseto degli Abruzzi (Teramo), dove a sostegno dei candidati alla carica di sindaco sono state presentate in totale 21 liste per ben 336 candidati alla carica di consigliere. Per il centrosinistra a scendere in campo è il sindaco uscente Sabatino Di Girolamo, sostenuto da tre liste: quella del Pd e le due civiche Di Girolamo sindaco e Uniti per Roseto.

Principale sfidante è il candidato del centrodestra William Di Marco, alla guida di una coalizione che conta su quattro liste: Fratelli d’Italia (William Di Marco sindaco), quella di Fi, Lega Salvini Abruzzo e la Civica identità culturale rosetana per William Di Marco sindaco.

Il terzo candidato è Mario Nugnes, sostenuto da ben sei liste: Roseto in Azione, Under nuove energie per Roseto, Operazione turismo, Casa civica- Altra città, Sport e civismo, fare per Roseto. A scendere in campo per la poltrona di sindaco anche l’ex deputato del Pd, oggi tra le fila di Italia Viva, Tommaso Ginoble, sostenuto da quattro liste: Ginoble sindaco, Per Roseto, Bella Roseto e Roseto Attiva. La quinta candidata alla carica di primo cittadino, infine, è Rosaria Ciancaione, sostenuta da Movimento 5 Stelle, Un’altra idea per Roseto e Partito Europa verde.