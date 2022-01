Comunali L’Aquila, Di Girolamo e Corneli: “Marinelli ha sciolto ogni riserva sulla candidatura”

L’Aquila. “Vogliamo dare all’Aquila un futuro, il miglior governo possibile che possa rappresentare tutti i cittadini e ridare lustro alla città. Per questo, con le altre forze alternative all’attuale amministrazione, è stato avviato un percorso di condivisione molto importante”. Così la senatrice Gabriella Di Girolamo e la deputata Valentina Corneli del Movimento 5 Stelle.

“Ringraziamo Emanuela Di Giovanbattista”, proseguono, “per l’impegnativo lavoro di coordinamento che sta positivamente portando avanti e cogliamo l’occasione per ufficializzare la proposta che il M5S aquilano, riunitosi nella giornata di ieri 23 gennaio, ha individuato. Per superare l’impasse che si era creato nel tavolo, abbiamo ritenuto necessario proporre una figura terza che viene dalla società civile, il cui nome non possa essere osteggiato da nessuno e quindi possa unire tutta la coalizione. Parliamo di un altissimo profilo, uno dei massimi esperti di usi civici d’Italia, un grande orgoglio per la città. Fabrizio Marinelli è professore ordinario di diritto privato presso l’Università degli studi dell’Aquila, presidente della Deputazione abruzzese di storia patria, avvocato, ricercatore e studioso di lungo corso”.

“Il Prof. Avv. Marinelli, che ringraziamo per l’opportunità che sta offrendo a tutti i cittadini del capoluogo d’Abruzzo, ha già sciolto ogni riserva in merito e si inserisce ufficialmente nella rosa dei nomi candidati a rappresentare la coalizione. Auspichiamo un’ampia convergenza sul suo nome in tempi molto brevi, certe che il prof. Marinelli possa garantire finalmente unità, professionalità, etica e amore per L’Aquila”, concludono”