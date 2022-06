Comunali L’Aquila: 18,31% l’affluenza alle ore 12, l’Abruzzo al 17,39%

L’Aquila. Chiamata alle urne in corso. Intanto è stata del 18,31 per cento alle ore 12 l’affluenza alle comunali dell’Aquila, tra i quattro capoluoghi di regione al voto in Italia, un dato superiore alla media abruzzese, del 17,39%, fatto registrare in questa tornata elettorale che nel territorio regionale vede alle urne 49 comuni. Una tornata segnata dall’election day e non come, cinque anni fa, dal voto in due giorni. Il precedente all’Aquila era del 20,22%, in Abruzzo 19,33%. In Abruzzo L’affluenza al referendum aggiornata alle ore 15 è stata per il quesito uno del 6,46%, per il due del 6,46, per il tre del 6,55%, per il quattro del 6,55% e per il cinque del 6,55%.

Tra i quattro in corsa nel capoluogo di regione, prima a votare stamani alle 10,30 nel seggio della scuola elementare di via Moscardelli, è stato il candidato sindaco del centrosinistra, il deputato del Pd Stefania Pezzopane. Il consigliere regionale di “Legnini Presidente” Americo Di Benedetto, candidato sindaco del gruppo civico “Il Passo Possibile”, ha votato alle ore 11 nel seggio della scuola De Amicis, mezz’ora più tardi nello stesso seggio ha votato Simona Volpe, candidato sindaco della lista Liber L’Aquila. Il sindaco uscente e ricandidato della coalizione di centrodestra, Pierluigi Biondi, residente a Villa Sant’Angelo, comune ad una quindicina di chilometri dall’Aquila del quale è stato sindaco per due mandati, ha votato alle 12,30 per il solo referendum sulla Giustizia.