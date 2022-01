Comunali all’Aquila, Di Benedetto (Passo possibile): “Senza intesa tra centrosinistra andrò da solo”

L’Aquila. “Senza sintesi tra le forze di centrosinistra entro una settimana, il Passo Possibile si presenterà con il suo candidato sindaco, che sarò io”, così Americo Di Benedetto consigliere regionale di ‘Legnini presidente’ e comunale del Passo possibile, lancia la sfida per le prossime elezioni amministrative del comune dell’Aquila. Questa mattina all’Aquila, nel palazzo dell’Emiciclo sede del Consiglio regionale d’Abruzzo, si è svolta la presentazione del progetto politico del partito “Passo Possibile”.

“Non posso oggi sciogliere la riserva sulla richiesta di candidarmi, rivoltami lo scorso ottobre, per la mancanza di condivisione con le altre forze politiche di rilievo – dice Di Benedetto – Le primarie non sono attualmente uno strumento idoneo, perché già ne abbiamo pagato le conseguenze”. Nelle precedenti elezioni amministrative del Comune dell’Aquila (2017), Di Benedetto, scelto come candidato sindaco del centro sinistra attraverso le primarie, perse al ballottaggio con l’attuale sindaco Pierluigi Biondi. “Il Passo Possibile chiede alla città di fare un passo avanti e alle forze politiche di riunirsi tutte attorno a un nome unitario e non a un tavolo. Non bisogna costruire un manifesto, ma trovare la persona giusta per risolvere i problemi della città” continua.

“Tra i nodi da sciogliere elencati da Di Benedetto: “la sanità, con il collasso dell’ospedale San Salvatore che perde la sua priorità di investimento. La ricostruzione pubblica ancora in attesa in centro storico e le scuole. Fruibilità del centro storico e delle frazioni, senza servizi e parcheggi. Periferie all’abbandono totale. Crescita demografica. Prospettiva di lavoro per i giovani”. “Il monitoraggio dell’impiego dei fondi in arrivo con PNRR, servono idee chiare sul da farsi. C’è bisogno di confronto”. Presenti alla conferenza anche i rappresentanti del Pd.