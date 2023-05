L’Aquila. “Sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare nel minor tempo possibile la piena operatività dei sistemi informatici in totale sicurezza”.

Lo afferma la direzione aziendale della Asl 1 Abruzzo in merito al blocco del sistema informatico che si è registrato la notte scorsa, a seguito di un attacco hacker.

“I nostri tecnici e gli esperti di una task force cyber security”, prosegue la direzione Asl, “si sono messi immediatamente al lavoro e stanno portando avanti un’analisi tecnica sui server aziendali, definendo l’area da cui sono partiti i malware che hanno colpito i server. Si spera di poter risolvere il problema al più presto ma possiamo rassicurare che nessun dato sanitario o sensibile è stato trafugato o perduto. L’archivio informatico è integro”.