Commissario straordinario delle Zes Miccio a confronto su Pnrr, convegno all’Aeroporto d’Abruzzo

Pescara. Benefici alle Zone Economiche Speciali (ZES) e fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Un’occasione irripetibile per lo sviluppo ed il rilancio della nostra Regione. Ma le cose vanno fatte per bene, operando con efficacia e competenza e soprattutto agendo lì dove è più necessario, senza lasciare in dietro nessuno. Temi fondamentali per l’immediato futuro dell’Abruzzo che Azione vuole affrontare da subito ponendo le basi per una serie di iniziative e proposte e lo fa invitando ad un confronto costruttivo il Commissario di Governo per le Zes in Abruzzo, il Prof. Mauro Miccio, che insieme al Segretario Regionale di Azione Giulio Cesare Sottanelli, cercheranno di fare il punto della situazione, indicando metodi ed urgenze.

L’Abruzzo, prima regione italiana del Mezzogiorno per PIL procapite; quinta per l’export e settima regione più industrializzata in Italia, non è certo esente dalla grave crisi economica, causata dalla pandemia ed aggravata dal conflitto in Ucraina, il combinato disposto del PNRR e dei benefici ZES, va sfruttato nel miglior modo possibile:

“Per le Zone Economiche Speciali – spiega Giulio Sottanelli – sono tanti i benefici, intanto gli incentivi finanziari e fiscali; il potenziamento delle infrastrutture, la digitalizzazione e le semplificazioni amministrative. Sono ossigeno puro per le tante aziende che ricadono nei 27 Comuni Abruzzesi inseriti nelle Zone Economiche Speciali, sparse in tutte e quattro le province, senza dimenticare i fondi già assegnati dal PNRR per opere strategiche come la Linea Pescara-Roma; il Porto di Ortona; la linea Fossacesia-Castel di Sangro e l’interporto di Manoppello.”

C’è poi il tema dei fondi complementari, oltre al PNRR, in favore dei territori colpiti dal sisma del 2009 e quello del 2016. Ai Comuni del Centro Italia colpiti, sono stati assegnati un miliardo e 780 milioni e su questo, un ruolo fondamentale lo ricopre il Governo Regionale chiamato a produrre una Carta di aiuti statali alle imprese.

“L’Abruzzo, a prevalente vocazione industriale e terziaria- conclude Sottanelli – chiamata a cavalcare l’onda delle opportunità perché lo sviluppo in questa regione non può più attendere.”

Di tutto questo si parlerà diffusamente sabato 28 maggio alle 16.30 presso la Sala Conferenze dell’Aeroporto d’Abruzzo nel Workshop che sarà introdotto da Giovanni Luciano (Segretario Provinciale di Azione Chieti) e vedrà la relazione illustrativa del Prof. Euclide Di Pretoro, le valutazioni politiche di Giulio Cesare Sottanelli e le riflessioni conclusive del Commissario di Governo, il Prof. Mauro Miccio.