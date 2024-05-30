Pescara. Partono sabato 6 luglio 2024 i saldi di fine stagione estiva. Il via libera è arrivato stamane al termine della riunione di consultazione che i tecnici della Regione Abruzzo hanno avuto con le associazioni di categoria regionali. L’indicazione del 6 luglio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla commissione Commercio della Conferenza delle Regioni nella prospettiva di un generale adeguamento su tutto il territorio nazionale. È il caso di ricordare che il commerciante che intende promuovere i saldi nel proprio esercizio deve darne comunicazione allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ha sede l’esercizio commerciale.

Partono sabato 6 luglio 2024 i saldi di fine stagione estiva. Lo comunica l’assessore Alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca. Il via libera è arrivato stamane al termine della riunione di consultazione che l’assessore ha avuto con le associazioni di categoria regionali. “E’ importante sottolineare – spiega l’assessore Magnacca – che l’indicazione del 6 luglio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla commissione Commercio della Conferenza delle Regioni nella prospettiva di un generale adeguamento su tutto il territorio nazionale”. L’assessore Magnacca ha concordato di convocare un ulteriore tavolo di confronto al fine di verificare la data dei saldi invernali rispetto a quanto indicato a livello nazionale. È il caso di ricordare che il commerciante che intende promuovere i saldi nel proprio esercizio deve darne comunicazione allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ha sede l’esercizio commerciale.