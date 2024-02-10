L’Aquila. “Ricordiamo in questa giornata il martirio delle italiane e degli italiani catturati ingiustamente e gettati barbaramente nelle Foibe dai partigiani comunisti al comando del Maresciallo Tito”.

Parole di Roberto Santangelo, Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, in occasione della Giornata in ricordo delle vittime delle Foibe.

“Per troppo tempo questa dolorosa vicenda storica è stata tenuta nell’ombra, ma è importante non dimenticare ciò che è accaduto agli italiani dell’Istria e della Dalmazia, affinché venga restituita dignità al loro sacrificio e a una pagina della storia d’Italia” conclude.



Alla commemorazione, che si è svolta presso la rotatoria in viale Corrado IV all’Aquila dove è presente il masso di roccia carsica con la targa in ricordo dei martiri delle Foibe, hanno preso parte anche l’Assessore comunale alle Politiche Sociali Manuela Tursini e la Consigliera comunale, capogruppo di L’Aquila Futura, Laura Cococcetta che hanno ribadito l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il valore del ricordo.