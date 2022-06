Comitato Regioni, Marsilio nuovo presidente Gruppo Conservatori e Riformisti Europei

L’Aquila. “Oggi è il primo giorno in cui assumo la carica di presidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei nell’ambito del Comitato delle Regioni.

È per me un privilegio e un onore poter guidare questo gruppo. Già a novembre ospiteremo all’Aquila le giornate di studio del gruppo ECR, portando delegati da tutta Europa per discutere di coesione, ricostruzione, politiche europee e soprattutto per discutere dei problemi dei cittadini.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine dei lavori odierni della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni.

“Auguriamo buon lavoro al presidente Marsilio che, oggi, inizia ufficialmente il mandato come capogruppo delle Ecr al Comintato delle Regioni e dell’Unione Europea. Come abruzzesi e italiani evidenziamo con orgoglio come Marsilio sia l’unico italiano a ricoprire una carica istituzionale così elevata, peraltro nell’intero mandato poichè anche nei primi due anni e mezzo, tra i presidenti che sono stati sostituiti, non è stato eletto nessun nostro connazionale. Un prestigioso incarico che siamo certi onorerà, con competenza e serietà, in modo eccelso”. Così, in una nota congiunta, il segretario regonale di Fd’I, Etelwardo Sigismondi e il capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa.