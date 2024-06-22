L’Aquila. Il ruolo dei Comitati etici tra esigenze metodologiche e profili normativi, è questo il tema del convegno che si terrà martedì 25 giugno, alle ore 15, al Polo universitario Medicina di Coppito, Edificio Paride Stefanini, Aula D.2.29. I lavori verranno introdotti dagli interventi di Nicoletta Verì e Claudio D’Amario, rispettivamente assessore regionale alla Sanità e direttore del dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.

Un workshop promosso congiuntamente dalla segreteria scientifica del Comitato (referente dott.ssa Veronica Scurti, responsabile dell’ufficio appropriatezza Farmaceutica della Regione) e dal team di epidemiologia dell’Università dell’Aquila (referente prof. Marco Valenti, componente metodologo del CEtRA) che mette a punto lo stato dell’arte della progettazione e attuazione degli studi clinici da parte dei gruppi di ricerca sanitaria operanti presso le strutture assistenziali e di ricerca negli atenei e nelle strutture ospedaliere. E’ trascorso giusto un anno dalla costituzione, con determina regionale, dell’importante organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. Può svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona. Momento centrale dell’evento sarà la lettura del prof. Gianni Tognoni, vice presidente del Coordinamento Nazionale Comitati Etici, autorità nazionale in questo settore ed epidemiologo di fama internazionale.