Colpiti da un fulmine a Campo Imperatore, grave un escursionista: trasportato in elisoccorso

L’Aquila. Un giovane escursionista è stato soccorso a Campo Imperatore, nell’Aquilano, dopo essere stato raggiunto da un fulmine. Le sue condizioni sembrerebbero gravi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i tre escursionisti si sono ritrovati in una tempesta.

Il brutto tempo è arrivato all’improvviso quando i tre si trovavano più o meno a una distanza di 150/200 metri dall’auto che avevano lasciato in sosta.

Il fulmine ha raggiunto uno dei tre giovani che hanno un’età compresa tra i 25 e i 30 anni. Non si tratterebbe di persone del posto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo hanno allertato immediatamente l’elisoccorso e il giovane in gravi condizioni è stato trasferito all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Gli altri due ragazzi non risultano feriti ma sarebbero molto provati dall’accaduto. Sono stati aspettati non lontano dall’arrivo della funivia, dai sanitari del 118. In ambulanza sono stati accompagnati in pronto soccorso per accertamenti.