L’Aquila. Grande successo di solidarietà e partecipazione, in Abruzzo e Molise, alla 27/ma Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: grazie all’adesione di ben 444 punti vendita e il coinvolgimento di cinquemila volontari (4.000 in Abruzzo e mille in Molise), sono state raccolte 239 tonnellate rispetto alle 210 del 2022, con un +14% (203 tonnellate in Abruzzo +12% e 36 tonnellate in Molise +24% rispetto allo scorso anno). Il dato è superiore alla media nazionale del +9% (7.350 tonnellate).

Altro dato estremamente significativo è che la Colletta Alimentare di quest’anno può essere definita la “Colletta dei ragazzi”, con il coinvolgimento, tra i volontari, di oltre 1.200 studenti che hanno accolto l’invito del Banco

Alimentare, di dirigenti scolastici e professori, dedicando un sabato, più che al divertimento fine a se stesso, al

lavoro d’invito a fare la spesa per chi ne ha bisogno e alla raccolta dei prodotti indicati. In particolare, in

provincia di Pescara sono state raccolte 63 tonnellate in 105 punti vendita (57 nel 2022), in provincia di Chieti

48 tonnellate in 103 punti vendita (41 nel 2022), in provincia di Teramo 54 tonnellate in 109 punti vendita (49

nel 2022), in provincia dell’Aquila 38 tonnellate in 52 punti vendita (34 nel 2022); in provincia di Campobasso

30 tonnellate in 67 punti vendita (24 nel 2022), in provincia di Isernia 6 tonnellate in 8 punti vendita (5 nel

2022). Tutti i prodotti raccolti saranno distribuiti sul territorio di Abruzzo e Molise.

“Ogni anno assistiamo al grande miracolo di unità che il colorato mondo di volontari e di donatori ci offre – dichiara il responsabile della Colletta Alimentare in Abruzzo e Molise Mauro Morelli – 5.000 volontari in Abruzzo e Molise, come sempre con un grande lavoro di incontro e di variopinta accoglienza. Ma la pennellata più bella l’hanno data gli oltre 1.200 ragazzi delle scuole superiori che, grazie a presidi e docenti che ci hanno creduto, hanno reso ancora più evidente il valore educativo della Colletta.

Un dato in crescita e di grande speranza.” “Un bellissimo risultato anche numerico, ma , come sempre – aggiunge il presidente del Banco Alimentare Abruzzo e Molise Antonio Dionisio – il più bel risultato sono le tante testimonianze ricevute che raccontano la bellezza dei gesti di gratuità e carità vera, confermando la commovente generosità di abruzzesi e molisani che non fanno mancare la loro risposta davanti al bisogno e che hanno reso possibile il manifestarsi di una così grande condivisione e solidarietà”.