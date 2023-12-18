Gentile lettore/lettrice, anche quest’anno puoi dare il tuo contributo per stilare la classifica delle persone più influenti d’Abruzzo per l’anno in corso.

Occorre precisare che per influenti non si intendono solo le persone che ricoprono posti in vista, facoltose o famose, il termine influente è vario e sta a identificare anche persone che, in un modo o nell’altro, modellano il modo di pensare e di vivere di un’intera comunità. Ecco perché, oltre a politici e imprenditori, è normale trovarvi anche personaggi popolari nei social network, artisti o personalità religiose. Social network e grandi comunità a parte, ovviamente possono rientrare nella classifica anche quei personaggi i cui nomi circolano ogni giorno negli ambienti più frequentati, come i bar, le piazze, i campi da gioco o perché no, le cene di famiglia o tra amici. Niente di più normale, inoltre, trovarci anche nomi sconosciuti ai più, che invece sono conosciutissimi e/o particolarmente apprezzati all’estero.

Durante il suggerimento è importante tener conto di un aspetto, ovvero che il personaggio deve essersi contraddistinto in qualcosa di particolarmente rilevante durante l’anno appena trascorso. Questo significa che, paradossalmente, un personaggio che in quest’anno ha fatto poco o nulla potrebbe finire molto dietro in classifica a qualcuno che invece, nonostante sia meno famoso, si è contraddistinto in particolar modo per qualche premio, riconoscimento, promozione o pubblicazione.

Partecipare alla votazione della classifica è molto semplice: nel modulo sottostante potrai suggerirci i personaggi che secondo te meritano di finire nella classifica di quest’anno, motivando le tue scelte con una breve descrizione. Ti ringraziamo in anticipo per aver contribuito e buona votazione!