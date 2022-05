“Civitella biodiversa”, domenica in natura per celebrare la Giornata Mondiale della Biodiversità



Civitella Messer Raimondo. L’evento promosso da Civitella Messer Raimondo – borgo nel cuore del Geoparco Mondiale dell’UNESCO – per celebrare la Giornata Mondiale della Biodiversità Abruzzo, maggio 2022. In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, domenica 22 maggio, il Comune di Civitella Messer Raimondo, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale e turistica La Radura APS, presenta Civitella Biodiversa: una giornata per celebrare la natura nelle sue infinite forme e sfumature biodiverse.

Il piccolo borgo abruzzese adagiato su una collina lambita dai fiumi Verde, Aventino e dal lago Sant’Angelo, all’interno del Parco Nazionale della Maiella – Geoparco Mondiale

dell’UNESCO – si fa interprete e portavoce dei principi di salvaguardia ambientale proclamati dalla Costituzione attraverso una serie di iniziative di promozione del proprio patrimonio naturalistico con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sui temi della sostenibilità.

Tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, degli animali sono infatti i principi essenziali per garantire un futuro alle nuove generazioni in prospettiva ecosostenibile e che, da quest’anno, sono entrati a far parte della Carta Costituzionale italiana con la revisione degli articoli 9 e 41. Una maggiore responsabilità intergenerazionale dunque, non può

prescindere da una maggiore attenzione verso gli ecosistemi naturali nei quali siamo immersi e dei quali siamo parte integrante.

L’evento Civitella Biodiversa, in programma per domenica 22 maggio, parte da questi principi per declinarli attraverso una serie di iniziative a tema volte a coinvolgere adulti,

bambini, ragazzi spinti dal desiderio di conoscere e fare tesoro della ricchezza del patrimonio floristico e faunistico locali. La giornata prenderà avvio alle ore 9:00 con ritrovo presso la Villa Comunale ed inizio della passeggiata. Gli accompagnatori e la guida Ambientale Escursionistica (GAE) condurranno i partecipanti in un itinerario naturalistico alla scoperta

delle querce secolari e delle tante varietà di orchidee dei boschi civitellesi. La passeggiata proseguirà poi con le visite alla fontana storica in località Fonte della Selva e alla località di

Piano Risorgimento fino a raggiungere un punto panoramico da dove è possibile scorgere la Majella alle spalle del borgo di Civitella Messer Raimondo. A partire dalle ore 12:30 si terrà il pic-nic al sacco presso il Belvedere Maiella, con possibilità di degustare la Torta di Mandorle Civitellese, specialità tipica, e a seguire, dalle 15:30, avrà inizio la Festa di

primavera con intrattenimento per adulti e bambini. Civitella Biodiversa si inserisce in un calendario di appuntamenti, in programma nel territorio

civitellese, espressione dell’impegno costante verso la comunità locale e l’intero comprensorio della Maiella orientale.



IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO



● Ore 9:00 – 12:30 – Passeggiata Civitella Biodiversa

Ritrovo presso la Villa Comunale e passeggiata di circa 3 ore e mezza (5 km di

percorso totali)

Costo comprensivo di assicurazione e gadget:

€10,00 per gli adulti dai 16 anni in su,

€8,00 per ragazzi dai 6 ai 15 anni

€24,00 pacchetto famiglia: due adulti e un ragazzo dai 6 ai 15 anni.

La passeggiata è per i ragazzi dai 6 anni in su. Gli amici a 4 zampe al guinzaglio sono

i benvenuti.

● Ore 12:30 – 15:30 – Pic nic e relax presso il Belvedere Maiella

Sosta ristoro con pranzo al sacco, disponibili presso il bar: torta di mandorle (€2,50) e

bevande

Costo: €5,00 per prenotazione tavolo

● Ore 15:30 Festa di primavera presso il Belvedere Maiella

Intrattenimento e giochi per i bambini

Per info e prenotazioni: La Radura APS +39 333 327 4598

(entro sabato 21 maggio alle ore 18:00)