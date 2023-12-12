Città Sant’Angelo. Il Sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti è stato invitato in questi giorni a Terni per sedersi al tavolo dell’Assemblea di Cittaslow International. Il Comune angolano ha infatti vinto il bando per ospitare la nota Assemblea Internazionale che vedrà la convergenza di numerosi sindaci da tutto il mondo. Tutti i paesi coinvolti volgeranno lo sguardo su Città Sant’Angelo dal 20 al 23 giugno 2024.

L’Assemblea Generale è il momento più importante dell’anno per Cittaslow, il momento e il luogo in cui si fa il bilancio delle nostre attività annuali ma si scambiano idee, progetti, relazioni e si avviano assieme nuove prospettive e linee guida per il presente e il futuro. Città Sant’Angelo, rappresentante in questo caso dell’Abruzzo e l’italianità che tanto preserva, si apre al mondo diventando sempre più internazionale.

Il Sindaco Perazzetti riferisce: “Città Sant’Angelo il prossimo anno ospiterà 33 paesi e 400 delegati durante 3 giornate di confronto tra lingue, culture e tradizioni. Avremo gli occhi del mondo puntati sulla città per conservare e riconfermare la menzione che fece tempo fa Forbes sul nostro borgo. Rendere Città Sant’Angelo internazionale è sempre stato uno dei punti chiave di questa Amministrazione”.