Città Sant’Angelo. Sono state aperte in questi giorni le iscrizioni per il PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA “CITTÀ SANT’ANGELO”, giunto alla sua V edizione. Il premio si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la cultura nelle sue diverse forme espressive; scoprire nuovi autori attraverso la scrittura e la poesia. Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità purché scrivano in lingua e/o in vernacolo. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2024. Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito istituzionale del Comune.

Il Vicesindaco Lucia Travaglini riferisce: “Siamo giunti alla quinta edizione. Si tratta di un premio letterario che registra un crescente interesse del mondo degli scrittori, vedendo la partecipazione da tutte le regioni d’Italia. Un veicolo di promozione della letteratura, del vernacolo ma anche dell’arte fumettistica, che in questi anni è stato veicolo anche di promozione turistica del nostro territorio. Attendiamo dunque con curiosità la premiazione che si terrà ad agosto 2024, che mi vedrà come sempre al fianco di Vittorina Castellano, autentica ispiratrice del premio.”