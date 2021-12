Cipess approva interventi per l’Abruzzo: fondi per imprenditori e infrastrutture

Pescara. “Nel corso dell’ultima seduta il CIPESS ha approvato interventi per 2,6 miliardi di euro di cui 123 milioni destinati a interventi della Regione finalizzati agli aiuti al sistema imprenditoriale, al potenziamento dei servizi e a importanti interventi infrastrutturali. Eravamo pronti già nel mese di marzo, grazie anche alla collaborazione con gli enti locali, dopo che la Ministra Carfagna aveva sollecitato la Regione all’invio dei progetti, ma abbiamo dovuto attendere nove mesi a causa delle difficoltà insorte tra la Ragioneria dello Stato e il dipartimento della Coesione”, ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

In merito agli interventi anti-covid vengono finanziati, per circa 10 milioni di euro, le Leggi Regionali Cura Abruzzo 1 e 2 a cui non si era riusciti a dare copertura con la riprogrammazione dei fondi europei. Oltre 6,4 milioni sono stati destinati al potenziamento dei servizi e all’erogazione di borse di studio a tutti gli studenti universitari idonei in graduatoria, al rimborso degli affitti per gli studenti fuori sede, ai B&B e a interventi per i 19 Comuni della costa che hanno garantito l’accesso in sicurezza sulle spiagge demaniali.

A favore delle imprese finanziati 14,6 milioni di euro per lo scorrimento della graduatoria “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili” (linea di azione 3.1.1 del FESR); 9 milioni per lo scorrimento del bando “Progetti per produzione energia da fonti rinnovabili (Linea 4.2.1 POR FESR) e 8,2 milioni per lo scorrimento del bando “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese o interventi di micro finanza. Avviso Abruzzo FRI Start” (Linea 3.5.1). Sei milioni di euro sono destinati alle imprese del settore del turismo mentre un milione alle aziende danneggiate dal sisma 2016-2017. Sono previsti aiuti a favore della pesca e dell’acquacoltura. Le imprese beneficeranno quindi complessivamente di circa 40 milioni di euro.

Oltre 20 milioni sono stati destinati, a favore degli Enti Locali, per gli scorrimenti delle graduatorie di cui all’ “Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per opere di urbanizzazione. LR 40/17. Annualità 2020“, e “Bando per la concessione di contributi per interventi di impiantistica sportiva” (ex LR 2/2018) per un totale di 167 progetti. Vengono finanziati per 35,2 milioni quattro progetti ex Masterplan che fanno parte dell’Accordo Provenzano. Si tratta dell’area di risulta della stazione e del Parco Nord a Pescara, di interventi di messa in sicurezza di alcune arterie viarie e la realizzazione di un percorso ciclopedonale in Alto Sangro. Interventi che erano stati definanziati temporaneamente e che adesso possono essere attuati, come avverrà per tutti gli altri non appena sarà completata la fase di progettazione da parte dei soggetti attuatori. Approvati anche altri 11 interventi infrastrutturali di immediata cantierabilità per circa 13 milioni.

“Adesso speriamo di non dover aspettare ulteriori tre mesi in attesa che la Corte dei Conti proceda alla bollinatura ma di poter aprire i cantieri nel più breve tempo possibile”, ha concluso il presidente Marsilio.

Scarica documento con tutti gli interventi

cipess tabella