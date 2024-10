Avezzano. Venerdì 12 aprile è una data da segnare in rosso per gli amanti del cinema digitale in Abruzzo. Panatronics, società leader nel settore delle attrezzature per il cinema, invita all’open day gratuito nella sala Irti di Avezzano. Un evento che promette non solo una panoramica delle ultime tecnologie, inclusa la nuova RED Komodo X, ma anche un’opportunità irripetibile di networking tra professionisti del settore.

Dalla presentazione che si terrà durante la mattinata, al test sul campo nella green room de “Il Cubo Verde”, la giornata è pensata per connettere professionisti del settore e per offrire spunti innovativi. L’evento è stato organizzato da Calvarese Production, Panama Records, “Il Cubo Verde” e “Flydrone Service” e c’è da aspettarsi un’esperienza ricca di scoperte e connessioni significative. “Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di imparare, condividere e costruire il futuro del cinema in Abruzzo insieme. Vi aspettiamo numerosi per un evento che promette di lasciare un segno nel panorama locale e non solo”.

(LINK ISCRIZIONE ALL’EVENTO: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZCATRBqVc8x8E1_MlMJ1oP2ZQ9v4eKcGZRdXjtJJRMSn5FQ/viewform?usp=sf_link)