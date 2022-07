Cicloturismo, nuovo servizio di noleggio e organizzazione tour in bici

Pescara. Unione di intenti e passione, all’insegna del cicloturismo, partendo dall’Abruzzo. È la nuova proposta, lanciata questi giorni, che vede insieme Roberto “Il Biciclettaio” dell’ormai storica attività in via De Sanctis a Pescara e Alessandro Ricci, curatore del progetto Borracce di poesia, accompagnatore cicloturistico e autore di guide dedicate al cicloturismo.

Ecco quindi un nuovo parco bici a disposizione, fra urbane, a pedalata assistita e trekking, per la scelta del noleggio nonché per tour guidati. Il campo base è proprio l’attività nel capoluogo adriatico, a due passi dal lungomare, nella zona centrale della città.

“Abbiamo una profonda amicizia che ci unisce da tempo – spiegano Il Biciclettaio e l’accompagnatore cicloturistico – alla quale si aggiungono diversi progetti già realizzati e la solida passione per il mondo della bicicletta, nelle sue diverse sfaccettature. Diamo avvio, adesso, a questo nuovo servizio, con particolare riguardo al cicloturismo, esperienza che va consolidandosi sempre più nella nostra regione”.

Il servizio, quindi, prevede il noleggio delle biciclette, con diverse formule in base al mezzo scelto, fino all’assistenza del cliente per tour a pedali, con un pacchetto che al momento include tour in città e sulla Costa dei Trabocchi, oltre alla possibilità di organizzare escursioni personalizzate. “Abbiamo in programma di organizzare eventi e momenti speciali che diano la possibilità di scoprire la città in bicicletta, dal punto di vista privilegiato del ciclista urbano – aggiungono i due -. Oltre ai tour, che vanno appunto dalla Costa dei Trabocchi a quelli personalizzati. Il negozio ha una clientela consolidata e affezionata, composta anche da turisti stranieri, per questo tutti i tour saranno disponibili anche in inglese”.

La prima azione è la proposta del Pescara bike tour, con l’esperienza di andare alla scoperta della città in sella, fra curiosità e momenti di lettura, con la descrizione della città affidata anche alle parole di viaggiatori e scrittori che nel tempo l’hanno narrata. Proprio sulla vetrina del negozio c’è una grafica, con la descrizione dei percorsi ciclabili cittadini e un accenno storico di Pescara, con inoltre dei pittogrammi che ne descrivono i luoghi identitari. Le stesse bici utilizzate per il noleggio e i tour sono decorate con rime di Borracce di poesia.

Roberto Il Biciclettaio è punto di riferimento per vendita, assistenza e noleggio bici da oltre dieci anni, nonché per la comunità di ciclisti locali e non solo. Il negozio è infatti meta di cicloturisti di passaggio in Abruzzo. Alessandro Ricci ha un’esperienza quasi trentennale nel settore del giornalismo e dell’organizzazione eventi. Ha firmato diverse guide dedicate alla scoperta dell’Abruzzo in bici ed è accompagnatore cicloturistico con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Abruzzo.