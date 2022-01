Ciclocross: calato il sipario sulla sontuosa stagione del Maniga Cycling Team

Lanciano. Una parentesi invernale ricca di soddisfazioni per il Maniga Cycling Team, che ha messo nelle gambe parecchie gare di ciclocross in giro per l’Italia.

Con tenacia e fermezza, è stato Nicolò Pizzi a mettere il sigillo su una sontuosa stagione, dove ha ottenuto il titolo di campione regionale FCI Abruzzo, l’ottavo posto nella gara di Coppa Italia Giovanile e il terzo nella classifica del Mediterraneo Cross (dove ha vinto l’ultima prova a Torre del Greco, in Campania). In più, ha ottenuto 410 punti top class, collocandosi tra i primi 15 in Italia nella categoria allievi secondo anno per cumulo di punteggi e piazzamenti riportati nelle varie gare a cui ha preso parte.

La squadra lancianese ha fatto la propria parte anche con il settore amatoriale, rappresentato da Luca Pizzi, Marcello Defedilta e Nicola Falasca.

“Siamo riusciti ad eccellere con Nicolò Pizzi – spiega il padre e team manager Luca Pizzi, ex azzurro del paraciclismo – ripagando tutto il grande lavoro tecnico e le trasferte fatte in giro per l’Italia, merito anche dei nostri sponsor Selmec, Faicom, Digitalsoft, Innolab, Som, BM Service, Farmacia Giacci, Garden Lucrezia e Orthosan, che ci hanno sostenuto. Il ciclocross è stato il primo tassello del progetto che vogliamo portare avanti con i giovani e a febbraio annunceremo la nuova squadra allievi che affronterà le gare su strada alternate in qualche occasione da alcune in mountain bike e su pista”.