In preparazione a Casalbordino Lido la settima edizione del Trofeo Bistrot 69

Casalbordino. Si avvicina il conto alla rovescia verso il Trofeo Bistrot 69 in programma domenica 3 marzo a Casalbordino Lido. La macchina organizzativa targata Polisportiva Casalbike sta ultimando i suoi compiti e conta di allineare alla partenza circa 160 atleti che vogliono fare bella figura in seno al Campionato Nazionale mtb d’inverno UISP, oltre a tenere a battesimo i circuiti Criterium Nazionale Mtb Marathon UISP e I Sentieri d’Abruzzo.

Il quartier generale, il ritrovo (alle 8:00), la partenza (alle 10:00) e l’arrivo sono collocati presso Bar Bistrot in via Bachelet (zona lungomare). Il percorso è articolato in un anello di 13 chilometri da compiere 3 volte (187 metri di dislivello a giro) dove non si tocca mai l’asfalto e con il tracciato molto più circoscritto nel territorio comunale di Casalbordino.

L’organizzazione locale capitanata da Bruno Fantini ha curato in modo impeccabile tutti i dettagli e alla quale hanno dato fattiva collaborazione gli sponsor Bistrot 69, Vini Fantini, Brake e IPro (abbigliamento personalizzato).