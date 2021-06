Ciclismo, ritorna a Pescasseroli la Grandondo MtB del Parco Nazionale d’Abruzzo

Pescasseroli. L’organizzazione dell’Asd Mtb Pescasseroli ha lavorato a pieno regime per riproporre dopo due anni la Granfondo Mtb del Parco Nazionale d’Abruzzo giunta ormai alla sua ottava edizione, vedendo crescere il numero degli atleti fino a superare i 400 bikers ai nastri di partenza. La gara è valida per i circuiti Mtb Abruzzo Cup e Race Cup Mtb Centro Italia 2021, confermando il percorso point to point sulla distanza di 46 chilometri con 1300 metri di dislivello.

“È l’ottava edizione che proponiamo e noto con piacere che col passare degli anni la nostra manifestazione migliori sempre di più. La priorità però è sempre quella di far divertire i partecipanti e in sicurezza viste anche le normative anti contagio vigenti. Se questo evento sportivo ha riscosso unanimi consensi è anche merito nostro ma anche della sinergia con le istituzioni e l’ente Parco Nazionale d’Abruzzo che credono molto nell’efficacia promozionale della nostra manifestazione” ha commentato in un comunicato Francesco De Rubeis a nome del comitato organizzatore dell’Asd Mtb Pescasseroli.

L’iscrizione è di 25 euro, disponibile fino al giovedì 24 giugno per un evento dedicato alle ruote grasse e tacchettate che vuole essere ancora un’attrattiva per corridori e accompagnatori in questo periodo di ripartenza per le attività economiche e il turismo in loco.