Sulmona. Un bel regalo sotto l’albero di Natale per Pavind Bike Team. La Federazione Ciclistica Italiana ha diffuso una classifica di merito tra tutte le Scuole di Ciclismo FCI d’Italia. A sorpresa, Pavind Bike Team è risultata essere una delle società che più di tutte si occupano di promuovere il ciclismo per i più piccoli. Questa classifica è stata stilata in base all’attività svolta nel 2022.

No Content Available

Nel Primo livello (livello Base) troviamo le società che hanno ottenuto da 250 a 490 punti; nel Secondo livello (Medio) le società da 500 a 685 punti; nel Terzo livello (Medio-alto) da 700 a 975 punti; nel Quarto livello (Top Level) le società con un punteggio superiore a 1.000. Con 595 punti, Pavind Bike Team è al 22° posto nella classifica delle società inserite nel livello 2. In questa categoria (medio livello) troviamo altre 3 società abruzzesi: 39° posto per Piccolo Tibet con 535 punti; 47° a pari merito per il Pedale Sulmonese e Prati di Tivo con 500 punti. Pavind Bike Team è la prima del Centro Sud (considerando che il Lazio fa corsa a sé con 5 società) ed è preceduta da due società della provincia di Trento; due di Bolzano (per la FCI le due province hanno comitati autonomi) due del Piemonte, due della Lombardia; due del Veneto; due del Friuli Venezia Giulia; una di Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Sardegna e Sicilia.

Prendendo in esame la classifica globale, Pavind Bike Team è la seconda società dell’Abruzzo dietro la Scuola di Ciclismo dell’ex professionista Moreno Di Biase, prima in Italia tra le Società di Alto Livello. Questa analisi offre lo spunto per comprendere i grandi progressi fatti dal 29 novembre 2019, data dell’approvazione FCI, della Scuola di Ciclismo della Pavind Bike Team.

“È veramente motivo di orgoglio vedere la nostra giovane società inserita in un contesto così prestigioso – afferma il presidente Salerno – Faccio i miei complimenti a Moreno Di Biase per il grande risultato ottenuto; Moreno per noi è sicuramente un punto di riferimento. Un complimento particolare va anche alla squadra dei nostri tecnici che con tanta umiltà e determinazione sta portando avanti il progetto seguendo le indicazioni della Federazione Ciclistica. Un grazie particolare va al nostro main sponsor Pavind Servizi Ambientali che dal primo momento ha sposato questo progetto di sport per i ragazzi del nostro territorio e a tutti gli altri sponsor che in questi anni ci stanno sostenendo. Il 2024 sarà per noi un anno importantissimo per due eventi. Grazie alla disponibilità del Comune di Pratola Peligna stiamo realizzando una seconda sede, con annessi spogliatoi, per gli allenamenti dei ragazzi. Poi, ad aprile, torneranno dopo diversi anni in Abruzzo due competizioni: organizzeremo una gara Nazionale XCO per Esordienti e Allievi a Roccacasale; per le categorie Giovanissimi a Pratola Peligna”.