Ciclismo: grandi soddisfazioni per il Team Battistini, ottimi risultati nel Tour Marche

Teramo. Tra la zona industriale di Ascoli Piceno, Magliano di Tenna e Porto Recanati, il Tour Marche Csi è stato un ottimo banco di prova per il sodalizio teramano che è salito sul podio finale col miglior punteggio grazie ad un bel trionfo di Jarno Stanchieri tra i master 4, il secondo posto di Edoardo Malatesta tra gli élite sport e il terzo di Michele Marinozzi tra i master 3.

Con l’arrivo dell’estate ancora nuove soddisfazioni da podio per la squadra teramana e l’occasione si è presentata domenica scorsa sulle strade della Bonfica Salinello al Memorial Donato Ciaffoni dove sia Malatesta che Mario Bastianelli hanno conquistato un validissimo secondo posto rispettivamente nelle gare dei più giovani e dei meno giovani.

Un’iniezione di fiducia in vista del campionato italiano Fci a Somma Lombardo in programma questo fine settimana del 12-13 giugno in Lombardia. Nella storia dei Tricolori amatori Fci strada, il Team Battistini ha potuto esultare con Jarno Stanchieri nel 2018 tra i master 4, nonché, ricordiamo, l’unica formazione abruzzese ad aver portato a casa un titolo italiano Fci nelle ultime edizioni nelle categorie amatoriali.

“Sono molto contento dei nostri risultati che premiano il lavoro svolto in questi ultimi tempi”, dichiara il presidente Gabriele Stanchieri, “consentitemi, infine, di ringraziare il main sponsor Forno Battistini per gli sforzi sostenuti e per garantirci il meglio in questa stagione 2021 che sembra che stia finalmente tornando sulla via della normalità”.