Ciclismo categoria Allievi: grande successo per il GLS GS a Scerne di Pineto

Pineto. L’edizione numero sette del Trofeo GLS-GS è stata portata a termine con soddisfazione dagli organizzatori del Team Go Fast capitanati da Andrea Di Giuseppe ed ha coinvolto con entusiasmo i tanti partecipanti della categoria allievi (una settantina) per quanto andato in scena sulle strade della zona industriale di Scerne di Pineto dove gli atleti hanno ripetuto cinque volte un circuito di 10 giri di 5 chilometri cadauno.

Al culmine di una fuga da lontano condivisa insieme a Domenico Di Toro (Acd Guarenna), Leonardo Consolidani del Team Coratti è giunto sul traguardo in perfetta solitudine ed ha anticipato di 17 secondi il gruppo regolato da Mattia Balestra (Pedale Rossoblu Picenum) e Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese).

In ambito femminile da segnalare i buoni piazzamenti di Krizia Corradetti (Club Corridonia) e Tania Nati (Effetto Ciclismo-Noi Sport) nella categoria donne juniores.

Con il supporto dei partner OSLV, Di Giuseppe Costruzioni Generali, Go Infoteam, Tecnotel, Leoncini sas, EDF, Witel, Alimentha, Italtrasporti srl, Cykel Web Agency, AK Bike Store, Imperfetto Parrucchieri, SL2 Cycling Wear, Gruppo Assimoco, Free Bike Chieti Scalo, Bosica Impianti, Santucci&Di Silvestre, Surfaces, RP controsoffitti, Breath to be fine e DML Impianti, tutto è andato secondo le previsioni degli organizzatori che ancora una volta hanno dato il massimo per rendere la gara perfetta ma con un messaggio di incoraggiamento ad Alice Testone caduta nella volata finale del Trofeo Kemipol e alla quale vanno gli auguri di una pronta guarigione.

Servizio video di Ultimokm Ciclismo Abruzzo a cura di Marco Romani al link https://www.youtube.com/ watch?v=l5VDiZzalAQ

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVI – DONNE JUNIORES

1. Leonardo Consolidani (Team Coratti) 50 chilometri in 1.17’17” media 38,818 km/h

2. Mattia Balestra (Pedale Rossoblu- Picenum) a 17”

3. Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese)

4. Giacomo Serangeli (UC Foligno)

5. Daniel Mincone (Pedale Teate)

6. Luca Di Lupidio (OP Bike)

7. Tommaso Matteo Ciampoli (Team Go Fast)

8. Domenico Di Toro (Acd Guarenna)

9. Mattia Gagliardoni Proietti (UC Foligno)

10. Marco Russo (Team Go Fast Puglia)

11. Piero Natrella (Orme – Leonessa Di Puglia)

12. Santiago Ferraro (Team Coratti)

13. Tommaso Francescangeli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

14. Alessandro Pellegrini (Asd Moreno Di Biase)

15. Andrea Masciulli (Asd 1 D + – 1 Dente in Più)

16. Tommaso Marchionni (UC Foligno)

17. Mario Grifone (Pedale Teate)

18. David Lain (Pedale Chiaravallese)

19. Francesco Zandri (Recanati Marinelli Cantarini)

20. Riccardo Pochini (Pedale Rossoblu- Picenum)

21. Luca Laudi (UC Foligno)

22. Edoardo Bolletta (UC Foligno)

23. Ludovico D’Achille (Pedale Sulmonese)

24. Andrea Berardi (Effetto Ciclismo – Noi Sport)

25. Pietro Sette (Effetto Ciclismo – Noi Sport)

26. Nicolo’ Pizzi (Maniga Cycling Team)

27. Carlo Cerquetella (Recanati Marinelli Cantarini)

28. Federico Dell’Elce (Asd Moreno Di Biase)

29. Federico Mariani (Asd Gubbio Ciclismo Mocaiana)

30. Mattia Miola (Asd 1 D + – 1 Dente in Più)

31. Domenico Russo (Team Coratti)

32. Mattia Persiani (Pedale Rossoblu- Picenum)

33. Giuseppe Valentini (Asd 1 D + – 1 Dente in Più)

34. Umberto Costantini (Maniga Cycling Team)

35. Mattia Cacciafiori (Team Go Fast)

36. Alessio Leone (Team Coratti)

37. Mirko Persico (Pedale Rossoblu- Picenum)

38. Matteo De Angelis (Pedale Chiaravallese)

39. Luca Spendolini (Pedale Chiaravallese)

40. Riccardo Mircoli (OP Bike)

41. Leonardo Silvestri (Asd 1 D + – 1 Dente in Più)

42. Alessandro Venanzi (Pedale Chiaravallese)

43. Francesco Rossi Rossi (Asd Moreno Di Biase)

44. Dario Cammisa (Asd 1 D + – 1 Dente in Più)

45. Matteo Petrucci (Effetto Ciclismo – Noi Sport)

46. Gianmarco Pinton (OP Bike)

47. Andrea Gianfrate (Asd 1 D + – 1 Dente in Più)

48. Luca Bardi (Asd 1 D + – 1 Dente in Più)

49. Krizia Corradetti (Club Corridonia)