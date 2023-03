Casalbordino. Anche nel 2023 il comitato organizzatore della Polisportiva Casalbike ha profuso intensamente tutti gli sforzi necessari per rimettere in cantiere, come da tradizione con l’inverno agli sgoccioli, il Trofeo Bistrot 69, in programma domenica 5 marzo a Casalbordino Lido.

La gara di mountain bike è valida in primis come Campionato Nazionale d’Inverno Uisp ma anche come prima prova del Criterium Nazionale Mtb Marathon Uisp e de “I Sentieri d’Abruzzo”. Il quartier generale, il ritrovo (alle 8), la partenza (alle 10) e l’arrivo sono collocati presso Bar Bistrot in via Bachelet (lungomare).

Sono attesi tanti bikers da tutto l’Abruzzo e da altre regioni d’Italia, per un totale di 160 iscritti, a pedalare nell’entroterra di Casalbordino su un anello di 15 chilometri da compiere 3 volte (dislivello complessivo 825 metri) dove non si tocca mai l’asfalto e sfiorando il territorio comunale di Villalfonsina.

“Il successo conseguito nelle precedenti edizioni”, spiega Bruno Fantini a nome di tutta la Polisportiva Casalbike”, è stato strepitoso e tale da guadagnare la fiducia della Uisp nazionale per l’assegnazione del campionato nazionale d’Inverno della mountain bike. Per noi che organizziamo, è un grande orgoglio e ci siamo adoperati al massimo per arrivare a questo riconoscimento grazie all’amministrazione comunale di Casalbordino e ai nostri fedelissimi partner Bistrot 69, Vini Fantini, iPro abbigliamento tecnico e Birra Brake”.