Gioia dei Marsi. Riprese a Gioia dei Marsi, per il nuovo film del regista Riccardo Milani. Insieme all’attore protagonista Antonio Albanese e a tutta la sua troupe cinematografica, Milani, ormai profondo conoscitore dell’Abruzzo montano, è arrivato nel piccolo paese del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per l’inizio delle riprese nella Marsica.

Insieme a sua moglie Paola Cortellesi, Milani è amante ormai da anni delle terre dell’orso bruno marsicano, raccontato già sul grande schermo con la pellicola “Il posto dell’anima”, che proprio quest’anno compie 20 anni.

“Gioia diventa set cinematografico”, ha annunciato con orgoglio il sindaco Gianluca Alfonsi, commentando l’arrivo del regista di fama internazionale nel piccolo comune a rischio spopolamento, come un’occasione d’oro per far conoscere una realtà in cui si respira ancora un grande senso di comunità.

Ne sono una dimostrazione, ad esempio, proprio come sottolineato dal sindaco Alfonsi, le virtuose attività del gruppo di protezione civile del Comune, che oggi si è speso affinché andasse tutto bene, considerato il numero dei curiosi che si sono avvicinati al set.

“Una macchina organizzativa poderosa ha piacevolmente ‘invaso’ il nostro Comune fin dalle prime luci dell’alba”, racconta Alfonsi, “finalmente un’importante lente d’ingrandimento sulla realtà dei piccoli comuni montani! Un onore poter avere ospiti della nostra comunità registi e attori del calibro di Riccardo Milani e Antonio Albanese che ringrazio per la grande sensibilità e il tratto d’umanità che li contraddistingue”.

“Un grazie sentito agli splendidi ragazzi della Protezione civile magistralmente coordinati dal mio assessore Nicola Antonelli, ai vigili urbani, ai dipendenti comunali, al fraterno amico architetto Fabrizio Aureli, fondamentale punto di riferimento con Riccardo Milani e i responsabili della produzione e ai tanti concittadini che si sono messi gratuitamente a disposizione del regista e della produzione dando la dimostrazione di una comunità accogliente e dinamica”, ha continuato, “e infine al mio consigliere comunale Alfonso Raffaele nelle sue nuove vesti di attore”.

“Tutto riuscito perfettamente”, conclude il primo cittadino, “fiero di voi! E come suol dirsi in gergo cinematografico: ‘Buona la prima! Ed ora al prossimo ciak, sempre insieme con Gioia’”.

E così c’è già grande attesa per il nuovo film di Milani, che racconterà ancora una volta un piccolo comune “incastonato” tra le montagne d’Abruzzo, popolate di orsi, di cervi e di lupi. Dove a nutrire l’anima c’è la pace dei boschi ma dove in pochi vivono ancora, per via della mancanza di opportunità lavorative. Che magari però torneranno, anche grazie all’attenzione del regista che sa portare al cinema l’Abruzzo più autentico.