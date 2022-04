Cia Abruzzo sollecita la regione su emanazione bandi: “Criticità da risolvere”

L’Aquila. Cia-Agricoltori Italiani Abruzzo ha inviato nei giorni scorsi una lettera alla regione Abruzzo

per sollecitare l’emanazione dei bandi relativi agli investimenti aziendali misura 4.1.1. e

“giovani imprenditori” misura 6.1.1., che sono di vitale importanza per le aziende,

soprattutto in questo periodo di crisi.

Sono, inoltre, necessarie delle misure ed interventi straordinari a favore del settore

zootecnico, che risente del rincaro delle materie prime, in particolare i mangimi e del caro

gasolio. Mentre numerosi bandi attendono ancora la pubblicazione delle graduatorie, in

particolare: misura 4.1.1 “Ammodernamento delle aziende agricole”, misura 4.1.1 “Area

cratere sisma 2016/2017”, misura 16.2 “Progetti di macrofiliera” (per alcune filiere) e

misura 16.4 “Progetti di microfiliera”, “Pacchetto Giovani” annualità 2019, misura 6.4.1

“Bando agriturismo”.

Nella lettera, Cia Abruzzo segnala anche altre criticità, tra cui i ritardi nel rilascio dei libretti

UMA e la situazione incerta sulle prossime elezioni dei Consorzi di Bonifica e la necessità di

predisporre interventi e programmi adeguati alle diverse situazioni, tra cui ad esempio,

l’istituzione di un Fondo di rotazione che dia la possibilità agli stessi Consorzi di fare

investimenti e partecipare ai bandi.

“Data la situazione evidenziamo forti criticità rispetto alla realizzazione degli obiettivi

previsti nella programmazione, nella gestione ed attuazione dei bandi, fortemente

burocratizzati, nei tempi di pubblicazione e di gestione delle istanze prodotte dagli

agricoltori, criticità che bisogna risolvere”, afferma il presidente Cia Abruzzo, Nicola

Sichetti, “Difficoltà che potrebbero accentuarsi ancor di più se pensiamo alla nuova

programmazione europea e ai ritmi che impone. E’ necessario procedere ad una

riorganizzazione, strutturale organica, che pur conservando la centralità della direzione,

programmazione e indirizzo, faccia del decentramento territoriale il proprio punto di forza”,

conclude Sichetti che chiede un incontro per affrontare le tematiche esposte.