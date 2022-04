Ci sarà una ragazza abruzzese nel corpo di ballo di “Made in Sud”, programma di Rai Due

Chieti. Una ragazza abruzzese nel corpo di ballo del programma di Rai Due “Made in Sud”, Lorenza Mammarella, 24 anni di Chieti.

Nel programma comico “Made In Sud”, in onda su Rai Due tutti i lunedì in prima serata, condotta da Clementino e Lorella Boccia, da quest’anno esordisce una ragazza abruzzese nel corpo di ballo.

Lorenza Mammarella, 24 anni di Chieti, una modella già nota per aver vinto un titolo nazionale lo scorso anno al concorso di bellezza Miss Mondo Italia e che ha sempre curato la sua passione per la danza e dopo tanti anni di studi ha coronato il suo sogno di far parte di un corpo di ballo televisivo.

Per lei questo non è un traguardo ma solo l’inizio di una nuova avventura dove spera di raggiungere palchi sempre più importanti.

Grande è la soddisfazione dei genitori Mariapaola e Pierpaolo e di tutta la sua famiglia che l’ha sempre sostenuta e di tutti i suoi amici e fan teatini ed abruzzesi, in primis il suo mentore Camillo Del Romano, che ha sempre creduto nella sua persona e soprattutto nella sua professionalità, sin dalle sue prime sfilate fino a tutto il suo percorso di Miss Mondo Abruzzo con la sua agenzia Fourvent.