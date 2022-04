Chiusure straordinarie dei Centri Visita del Parco nazionale d’Abruzzo: i dettagli

Pescasseroli. Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise comunica “che nei giorni 19, 22 e 26 aprile 2022 il Centro Visita di Pescasseroli e il Centro Visita di Civitella Alfedena rimarranno chiusi al pubblico. Ci scusiamo per gli eventuali disagi.

Nei restanti giorni i Centri continueranno a funzionare seguendo i regolari orari di apertura”.

Via Colli dell’Oro67032 Pescasseroli (AQ)

Tel. 0863/9113221-9113266

E-mail: [email protected]



Gestione: Personale Ente Parco

Museo Naturalistico:

introduce il visitatore alla conoscenza del Parco attraverso diorami, plastici, pannelli luminosi e mostre tematiche.

Dispone di una sala conferenze e proiezioni con una ricca raccolta di filmati naturalistici.

Ufficio Informazioni:

situato presso il Centro Visita, fornisce indicazioni ed assistenza per visitare il territorio del Parco.

Parco Faunistico:

area attrezzata nella quale è possibile osservare esemplari della principale fauna del Parco. Gli animali ospiti del Centro Visita non sono stati catturati in libertà, ma sono stati trovati feriti o con problemi tali da non consentire loro di vivere allo stato selvatico.

Attualmente sono ospiti del Centro tre esemplari di orso bruno europeo, un cervo, due istrici e due caprioli. Può accadere che, in alcuni periodi dell’anno, troviate delle recinzioni vuote a disposizione di eventuali animali che dovessero aver bisogno di cure.

Giardino appenninico:

Rappresentativo della flora appenninica, mostra le più belle e vistose fioriture del Parco e uno stagno didattico.

Nel giardino sono coltivate specie vegetali tipiche dei vari ambienti del Parco.

Tra gli alberi e gli arbusti vivono in libertà: scoiattoli, picchi, cince, rampichini e fringuelli che hanno colonizzato spontaneamente il giardino.

Orari:

Il Centro Visite è aperto tutti i giorni con orario continuato: 10.00 – 17.30

CHIUSO IL MARTEDÍ

Dal 15 luglio al 31 Agosto orario continuato: 10.00 – 18.30

A causa delle restrizioni imposte per contenere il contagio da COVID 19 è preferibile prenotare la visita per i gruppi superiori a 15 persone

Per info:

[email protected] – Tel 0863-9113221

*** CHIUSO IL 25 DICEMBRE ***

Ingresso:

Ingresso per adulti 4,00 euro

Ingresso per bambini (da 10 fino a 14 anni) 3.00 euro

Ingresso per gruppi (da 15 a 50 persone) 60,00 euro