Chieti protagonista della seconda edizione di Teate Rivive Emozionando

Chieti. Si è tenuta questa mattina al Museo d’Arte Costantino Barbella la presentazione di Teate Rivive Emozionando 2022. Che, dopo il successo della prima edizione, torna in città con tre appuntamenti esclusivi alla scoperta delle ricchezze storiche, artistiche e culturali di Chieti. Alla conferenza stampa di stamane hanno preso parte il vice sindaco del Comune di Chieti Paolo De Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, la responsabile di Confesercenti Chieti Maria Lilia Toschi, il vice presidente vicario della Camera di Commercio Chieti Pescara Lido Legnini, il presidente cittadino della Confesercenti Chieti Marina De Marco, la guida e referente Musa Maria Di Iorio, il communication manager di Hosting Virtuale Gianluca Di Nino e, in rappresentanza dell’accademia del maestro Giuliano Mazzoccante, Yuri Sablone.

Il primo evento è il 25 giugno con l’itinerario dedicato alle Terme Romane. Il secondo è il 2 luglio con un viaggio alla scoperta dei templi dell’acropoli della Civitella, della Grotta della dea di Rapino, del foro, delle domus, delle terme, del teatro e dell’anfiteatro. Il terzo itinerario è previsto il 9 luglio con la visita al Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo di Villa Frigerj, prezioso gioiello che si erge nei giardini della Villa Comunale di Chieti.

”È un progetto davvero meritevole per la promozione turistica del territorio e la valorizzazione del suo patrimonio culturale – ha dichiarato il vice sindaco Paolo De Cesare -. Siamo felici di averlo presentato alla Borsa internazionale del turismo di Milano. L’iniziativa è un’occasione preziosa per la città e come amministratori ci saremo e faremo la nostra parte”.

Teate Rivive Emozionando, che nella prima edizione ha contato trecento partecipanti in cinque eventi, è un progetto ideato dalla Confesercenti provinciale di Chieti con lo scopo di far scoprire il territorio teatino ricco di arte e cultura, in collaborazione con Riviera del Sole, Hosting Virtuale srl, il Comune di Chieti e con il contributo della Camera di Commercio di Chieti Pescara.

“Con questo progetto – ha spiegato Lido Legnini, direttore Confesercenti Abruzzo e vice presidente vicario della Camera di Commercio Chieti Pescara – abbiamo aperto la strada della promozione turistica del territorio. Costruendo quella rete di relazioni necessaria per andare tutti nella stessa direzione”.

La creazione di percorsi esperienziali che uniscono le anime della città, valorizzando il patrimonio artistico-culturale, la proposta enogastronomica e lo shopping, è di certo un’occasione per attrarre turisti, per scoprire attraverso degli itinerari guidati le bellezze storiche e artistiche, per dare una spinta propulsiva alla promozione e alla valorizzazione dell’intero territorio.

Tutti i tour si svolgono lungo una linea immaginaria che unisce i principali luoghi di interesse del centro storico, coinvolgendo le attività commerciali e ricettive che sono parte integrante e attiva dell’intera esperienza.

Ogni evento comprende il parcheggio in Via Papa Giovanni XXIII o Piazza Garibaldi, l’ingresso al Museo (ove previsto), la visita guidata, l’aperitivo cenato, lo sconto del 10% da utilizzare nelle strutture di Turismo Esperienziale (FederPATE), la shopper in cotone TRE, una bottiglia di vino Passerina “Valle D’Oro” della Cantina Tollo a ricordo dell’esperienza e il concerto a cura dell’accademia “Music and Art International” del M° Giuliano Mazzoccante.

“Le prime tre date della seconda edizione di Teate Rivive Emozionando sono incentrate sul patrimonio museale e sono esperienze complesse che si compongono di più aspetti che rendono uniche le visite alle attrattive artistiche della città – ha dichiarato la responsabile di Confesercenti Chieti Maria Lilia Toschi -. Possiamo già annunciare che, oltre a quelli presentati oggi, nei mesi di luglio e agosto ci saranno altri itinerari”.

“Dopo il sold out della prima edizione, abbiamo voluto migliorare l’evento dal punto di vista qualitativo – ha spiegato Gianluca Di Nino di Hosting Virtuale – introducendo ad esempio al termine di ogni tour un concerto dell’accademia del M° Mazzoccante e tanti altri accorgimenti che hanno impreziosito i percorsi esperienziali”.

Tutte le informazioni relative agli appuntamenti sono consultabili all’indirizzo www.teate.events oppure sui canali social di TRE (https://www.facebook.com/TeateRiviveEmozionando).