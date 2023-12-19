Pescara. Mercoledì 20 dicembre, alle ore 10, sarà presentato in Prefettura il Progetto di restauro e consolidamento della Chiesa di San Panfilo (fuori le mura) sita nel comune di Spoltore.

Il progetto relativo a tale bene del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno è stato finanziato a valere sulle risorse del PNRR ed è curato dal Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata L’Aquila.

La conferenza stampa avrà luogo presso la sala “17 marzo-Unità d’Italia” – piano secondo – del Palazzo del Governo.