L’Aquila. “Gratis perché no? Non vorrei mai infierire su un personaggio”, ha affermato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio rispondendo a una domanda su un possibile arrivo di Chiara Ferragni a sponsorizzare la regione del sud.

“Dobbiamo essere garantisti alla fine del giudizio, ossia una volta che sarà chiaro se è una persona che si è approfittata indegnamente delle attività di beneficenza o se e vittima di qualche incomprensione – ha dichiarato Marsilio ospite del web talk di Klaus Davi “Klaus Condicio”. Io non la sceglierei come testimonial, ma se lei vuole venire in Abruzzo e parlare bene della regione ben venga. Noi siamo accoglienti e ospitali nei confronti di tutti, soprattutto di quelli che parlano bene della nostra regione”, ha chiuso Marsilio.